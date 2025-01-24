Какая категория украинцев будет иметь право на субсидию в 2025 году: ответ ПФУ

Государственная помощь на оплату коммунальных услуг будет доступна только семьям с низким совокупным доходом. В 2025 году в Украине откроется обновленная система начисления жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг.

Согласно новым правилам, государственная помощь будет предоставляться по единым критериям, главным из которых станет совокупный доход семьи. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

На программу льгот и субсидий в госбюджете предусмотрено 42,3 млрд. грн. Цель новшеств – повышение адресности помощи и обеспечение равных условий для всех граждан.

Помощь будет доступна только тем семьям, которые не способны самостоятельно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Участники боевых действий и лица, получившие инвалидность в результате войны, сохраняют право на льготы, но с 1 января 2025 года также будет учитываться доход их семей.

"В течение 2025 года льготы на оплату ЖКХ будут предоставляться по единому подходу – с учетом доходов семьи и ее способности самостоятельно покрывать коммунальные расходы", – отметили в министерстве.

Новые правила вступят в силу для уже получающих помощь семей после завершения отопительного сезона 2024/2025 годов. А для тех, кто обратится за субсидией после 1 января 2025, новая система будет действовать сразу.

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Правительство также отметило важность рационального использования монетизированных льгот. Получателей будут призывать тратить выделенные средства исключительно на оплату коммунальных услуг.

Как отметили в Минсоцполитике, ранее случаи нецелевого использования субсидий приводили к скоплению долгов перед предприятиями критической инфраструктуры.

Внедрение единых критериев позволит сократить расходы бюджета в условиях войны и поддержать наиболее уязвимые слои населения.

Ранее мы рассказывали, что в Украине произошли изменения относительно порядка начисления субсидий.

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