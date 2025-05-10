Какая категория украинцев имеет право на получение пенсии по потере кормильца и как ее получить

Украинское законодательство предусматривает возможность назначения пенсии при исчезновении человека без вести при особых обстоятельствах. Это касается тех случаев, когда пропавший был кормильцем в семье, и его отсутствие лишило определенных родственников источника существования.

Такое право на выплаты имеют только нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании пропавшего. К ним могут принадлежать супруги, родители, дети до совершеннолетия или до 23 лет при условии обучения, а также родственники, которые ухаживают за малолетними детьми кормильца. Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсия назначается независимо от страхового стажа пропавшего лица и выплачивается до тех пор, пока человек считается пропавшим без вести. Размер пособия определяется на основе предоставленных документов, но не может быть меньше установленных границ: 100% прожиточного минимума на одного нетрудоспособного, 120% — на двоих, и 150% — на трех и более. В 2025 году этот минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, составляет 2361 гривну.

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Оформить такую пенсию родственники могут после того, как пройдет один месяц с момента внесения пропавших в официальный реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Обращение возможно как в отделении Пенсионного фонда, так и через Интернет через его вебпортал.

Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.

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