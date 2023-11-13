Какая категория украинцев имеет право получать пенсию и социальную помощь одновременно

Кто из украинцев может одновременно получать пенсию и соцпомощь

Некоторые украинские пенсионеры могут получать одновременно два вида выплат – пенсию и социальную помощь. Для этого нужно отвечать определенным условиям.

О том, кто из украинских льготников может получать одновременно соцпомощь и пенсию в связи с потерей кормильца, сообщает портал "На пенсии".

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Согласно законодательству лица с инвалидностью с детства, установленной до 18 лет, имеют право на государственную социальную помощь. Размер этой помощи определяется в зависимости от группы инвалидности:

И группа — 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 гривен).

ІІ группа - 80% прожиточного минимума (1674,40 гривен).

ІІІ группа - 60% прожиточного минимума (1255,80 гривен).

Дети с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума (1465,10 гривен).

Лицо с инвалидностью, которому инвалидность была установлена до 18 лет и получающая социальную помощь, может одновременно получать и пенсию в связи с потерей кормильца.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании. В таких членов семьи входят муж (жена), отец, мать, дети, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть менее 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на одного нетрудоспособного члена семьи (сейчас 2093 гривен).

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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