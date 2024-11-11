Какая категория украинцев может бесплатно получить зарядную станцию по программе 'Согрей'

В условиях угрозы российских обстрелов и возможных обесточений стартовала программа "Зигрий" от группы "Нефтегаз", направленная на поддержку уязвимых категорий населения. В рамках инициативы закуплены 4 тысячи зарядных станций, которые обеспечат работу газовых котлов даже при отсутствии электроснабжения.

Программа уже действует в пяти областях Украины: Харьковской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской.

По словам председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергея Чернышева, основная цель программы - обеспечить бесперебойное теплоснабжение для наиболее социально незащищенных категорий населения в течение зимнего периода.

Зарядные станции функционируют как мощные павербанки и могут обеспечить работу газового котла в течение 5-6 часов, поясняет и.о. при возобновлении электроснабжения.

Читайте также: Поверка счетчиков воды: что это такое и когда нужно сделать

Директор благотворительного фонда "Энергия победы Украины" Юлия Мовчан подчеркивает, что помощь в первую очередь направлена на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, участников боевых действий и семьи погибших военнослужащих - тех, кто больше нуждается в поддержке этой зимой.

Несмотря на военное состояние, природный газ остается надежным источником энергии для украинцев, а благодаря программе "Согрей" владельцы индивидуальных котлов смогут обеспечить отопление своих жилищ даже при отсутствии электроэнергии.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!