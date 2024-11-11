Яка категорія українців може безкоштовно отримати зарядну станцію за програмою 'Зігрій'

В умовах загрози російських обстрілів та можливих знеструмлень стартувала програма "Зігрій" від групи "Нафтогаз", спрямована на підтримку вразливих категорій населення. В рамках ініціативи закуплено 4 тисячі зарядних станцій, які забезпечать роботу газових котлів навіть за відсутності електропостачання.

Програма вже діє у п'яти областях України: Харківській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській. Серед отримувачів допомоги – пенсіонери, родини військовослужбовців, багатодітні сім'ї та внутрішньо переміщені особи. Про це пише ТСН.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Чернишова, основна мета програми – забезпечити безперебійне теплопостачання для найбільш соціально незахищених категорій населення протягом зимового періоду. Проєкт реалізується у співпраці з фондом "Енергія Перемоги України" та "Добробатом".

Зарядні станції функціонують як потужні павербанки і можуть забезпечити роботу газового котла протягом 5-6 годин, пояснює в.о. директора львівської філії "Газорозподільних мереж" Роман Калагурський. Пристрої безпечні, прості у використанні та можуть бути встановлені самостійно. Повна зарядка відбувається протягом години при відновленні електропостачання.

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Директорка благодійного фонду "Енергія перемоги України" Юлія Мовчан підкреслює, що допомога насамперед спрямована на людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та родини загиблих військовослужбовців – тих, хто найбільше потребує підтримки цієї зими.

Незважаючи на воєнний стан, природний газ залишається надійним джерелом енергії для українців, а завдяки програмі "Зігрій" власники індивідуальних котлів зможуть забезпечити опалення своїх осель навіть за відсутності електроенергії.

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