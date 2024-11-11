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Социум

Какая категория украинцев может бесплатно получить зарядную станцию по программе "Согрей"

Цихоцкая Мария

Какая категория украинцев может бесплатно получить зарядную станцию по программе 'Согрей'
Программа ''Согрей'' от группы ''Нефтегаз'', направленная на поддержку уязвимых категорий населения

В условиях угрозы российских обстрелов и возможных обесточений стартовала программа "Зигрий" от группы "Нефтегаз", направленная на поддержку уязвимых категорий населения. В рамках инициативы закуплены 4 тысячи зарядных станций, которые обеспечат работу газовых котлов даже при отсутствии электроснабжения.

Программа уже действует в пяти областях Украины: Харьковской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской.

По словам председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергея Чернышева, основная цель программы - обеспечить бесперебойное теплоснабжение для наиболее социально незащищенных категорий населения в течение зимнего периода.

Зарядные станции функционируют как мощные павербанки и могут обеспечить работу газового котла в течение 5-6 часов, поясняет и.о. при возобновлении электроснабжения.

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Директор благотворительного фонда "Энергия победы Украины" Юлия Мовчан подчеркивает, что помощь в первую очередь направлена на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, участников боевых действий и семьи погибших военнослужащих - тех, кто больше нуждается в поддержке этой зимой.

Несмотря на военное состояние, природный газ остается надежным источником энергии для украинцев, а благодаря программе "Согрей" владельцы индивидуальных котлов смогут обеспечить отопление своих жилищ даже при отсутствии электроэнергии.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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Социум