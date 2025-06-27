Какая категория украинцев не будет подлежать мобилизации с 1 июля

В условиях продолжающейся общей мобилизации, которая была объявлена после начала полномасштабного вторжения России, далеко не все военнообязанные подлежат призыву. Некоторые категории граждан имеют законные основания для освобождения от службы или временной отсрочки.

Кто имеет право на освобождение или отсрочку от мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", не подлежат мобилизации:

Лица в возрасте 60 лет и старше – это предельный возраст пребывания на военной службе.

– это предельный возраст пребывания на военной службе. Граждане, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья, — на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК), согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом МОУ №402.

— на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК), согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом МОУ №402. Лица с действующей отсрочкой от службы по определенным законом обстоятельствам.

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Распространенные основания для временной отсрочки:

Инвалидность какой-либо группы или временная непригодность по медицинским показаниям.

или временная непригодность по медицинским показаниям. Сложные семейные обстоятельства , в частности:

, в частности: уход за членами семьи с инвалидностью (жена, родители и т.п.);



наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;



содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Постоянный уход за недееспособным родственником , который не может самостоятельно себя обслуживать.

, который не может самостоятельно себя обслуживать. Гибель близкого родственника при выполнении боевого задания (может быть основанием для увольнения или отсрочки).

(может быть основанием для увольнения или отсрочки). Бронирование работников критических компаний, органов гос власти либо местного самоуправления.

Что следует знать о непригодности

Статус "непригодный к военной службе" предоставляется исключительно по результатам медицинского обследования. Это может быть как отдельная болезнь, так и комбинация нескольких состояний здоровья, которые в совокупности делают невозможным прохождение службы. В таких случаях необходимо пройти расширенное обследование и ВЛК.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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