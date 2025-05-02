Какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 6 августа 2025 года. При этом сохраняется общая мобилизация: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны встать на учет и могут быть призваны в ряды ВСУ, если у них нет законных оснований для отсрочки.

Выезд за границу для военнообязанных запрещен кроме отдельных исключений. Об этом пишет Униан.

Кого мобилизуют в мае 2025 года

Призову подлежат мужчины 25–60 лет. Юноши с 18 лет должны обязательно становиться на учет и проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Предпочтение отдается военнообязанным боевым опытом и специальностям — штурмовики, артиллеристы, операторы дронов, саперы. Лиц 50–60 лет также мобилизуют — они служат не только в штабах, но и на передовой.

Кто не подлежит мобилизации

В 2025 году освобождаются от мобилизации:

Лица с инвалидностью 1-3 групп.

Непригодны по заключению ВЛК.

Мужчины старше 60 лет.

Те, кто осуществляет постоянный уход за нетрудоспособными.

Многодетные родители (от троих детей).

Мужчины, чьи родственники обладают инвалидностью 1–2 групп.

Студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты.

Осуждены за тяжкие преступления.

Лица, потерявшие близкого родственника на войне или сами находившиеся в плену.

Кто имеет право на отсрочку и как ее оформить

Отсрочку могут получить:

Из-за семейных обстоятельств (трое и более детей, уход за родственником с инвалидностью или тяжелой болезнью, отец-одиночка).

(трое и более детей, уход за родственником с инвалидностью или тяжелой болезнью, отец-одиночка). По состоянию здоровья (инвалидность или непригодность).

(инвалидность или непригодность). В связи с обучением (первое высшее образование).

(первое высшее образование). Из-за служебной необходимости (бронирование на критически важном предприятии).

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Чтобы оформить отсрочку, нужно:

Собрать подтверждающие документы. Написать заявление на имя руководителя ТЦК. Добавить заключение ВЛК (если есть). Предоставить оригиналы или заверенные копии в ТЦК.

В случае отказа можно оспорить решение в суде или через высший орган ТЦК.

Что делать, если человека мобилизовали, несмотря на существующую отсрочку

Необходимо:

Предоставить копию документа об отсрочке.

Если документа нет при себе – проинформировать о его наличии.

Подать письменное заявление в ТЦК или через юриста.

Инициировать служебную проверку и оспорить мобилизацию в суде.

Нужно ли прохождение ВЛК для оформления отсрочки

Если есть действительное заключение ВЛК (не старше 12 месяцев), повторно проходить комиссию не обязательно. Онлайн-обзоры ВЛК не предусмотрены – комиссию нужно проходить лично.

Разрешает ли отсрочка выезд за границу

Нет. Отсрочка не дает автоматического права на пересечение границы. Для выезда требуется отдельное разрешительное решение и документально подтвержденное основание.

Кто может уехать за границу легально

Лица с бронированием (по согласованию с Генштабом).

Люди с инвалидностью 1-2 групп и их сопроводители.

Многодетные родители.

Студенты иностранных вузов (если начали обучение до 1 января 2024 и имеют судебное решение).

Для командировки забронированным лицам нужны приказ, письмо-приглашение, справка из ТЦК и выписка из реестра "Оберег".

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

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