Какая категория военнообязанных не подлежит мобилизации с 1 августа
Мобилизация в Украине продлена еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. В то же время некоторые категории граждан и дальше имеют право на отсрочку или полное освобождение от призыва. Подробно рассказываем, кто не подлежит мобилизации в августе согласно действующему законодательству.
Категории граждан, не подлежащих мобилизации
Согласно статье 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", перечень лиц, имеющих право на отсрочку или увольнение от службы, остался неизменным. Это касается граждан, у которых сохранились соответствующие обстоятельства.
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К таким лицам относятся:
- граждане, признанные военно-врачебной комиссией (ВЛК) непригодными к службе по состоянию здоровья (согласно перечню болезней, утвержденному приказом Минобороны №402);
- лица с инвалидностью любой группы;
- родители троих и более несовершеннолетних детей;
- опекуны или попечители детей, оставшихся без родителей;
- граждане, ухаживающие за родителями с инвалидностью I или II группы, или за женой с инвалидностью;
- лица, имеющие ребенка с инвалидностью до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто осуществляет постоянный уход за больными родственниками, которые не могут самостоятельно обслуживать себя;
- родственники военных, погибших во время боевых действий;
- работники стратегически важных предприятий, имеющих бронирование;
- студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие новый, высший уровень образования;
- призывники в возрасте 18–25 лет (не имеющие статуса военнообязанных);
- освобождены из плена;
- другие лица, освобожденные от мобилизации по закону.
Полное освобождение от мобилизации
Полностью непригодными для службы считаются граждане с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью. Такой статус предоставляется только по решению Центральной ВЛК.
Отдельно стоит упомянуть, что граждане старше 60 лет больше не подлежат обязательной мобилизации — это предельный возраст службы. В то же время, недавно президент Украины подписал закон, позволяющий желающим украинцам 60+ добровольно подписывать контракт и проходить службу. Хотя это возможно не для всех, а только при определенных условиях.
Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.
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