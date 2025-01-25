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Война в Украине

Какая категория военнообязанных не подлежит мобилизации с 1 февраля

Цихоцкая Мария

Какая категория военнообязанных не подлежит мобилизации с 1 февраля
Призыв охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными к службе

Верховная Рада снова продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года. Призыв охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными к службе.

Однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от мобилизации при наличии законных оснований. О том, кого не будут мобилизовать в феврале, узнайте дальше, пишет Униан.

Кто не подлежит мобилизации в 2025 году

В феврале 2025 г. порядок мобилизации будет оставаться без изменений. Как указано в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть ряд оснований, по которым лицо может быть освобождено от призыва в Вооруженные силы Украины.

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Категории граждан, не подлежащих мобилизации:

  • Женщины. Они могут поступать на службу только добровольно.
  • Лица с отсрочкой. Основания для отсрочки определены статьей 23 закона. Сюда входят студенты, лица по семейным обстоятельствам (например, уход за человеком с инвалидностью или пожилым лицом).
  • Работники по бронированию. Это те, кто нужен для работы в тылу (статья 25 закона).
  • Непригодны по состоянию здоровья. Лица, получившие заключение военно-врачебной комиссии, что подтверждает их негодность. Подробный список болезней регулируется приказом Минобороны №402 от 14.08.2008 года.
  • Исключены из военного учета по другим причинам, не связанным со здоровьем.
  • Лица, достигшие предельного возраста для службы. Это мужчины, которым исполнилось 60 лет.

Мобилизация мужчин от 50 до 60 лет

Мужчины в возрасте 50+ мобилизуются на общих основаниях. Однако обычно их направляют в части снабжения. Те, кто имеет вышеперечисленные основания для увольнения, не подлежат мобилизации.

Призывники от 18 до 25 лет

Мужчины в этом возрасте не мобилизуются, если они являются призывниками, а не военнообязанными.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно отслужить для получения статуса УБД в 2025 году.

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Война в Украине