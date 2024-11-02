Какая категория военнообязанных потеряет отсрочку в ноябре: ответ юриста
В контексте продолжающейся мобилизации в Украине важно понимать особенности предоставления и отмены отсрочок от призыва. По информации адвоката Татьяны Савченко, пока нет подтвержденных изменений об отмене существующих отсрочок.
В соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности, статьи 23, лица с инвалидностью сохраняют право на отсрочку независимо от группы. Другие законные основания для отсрочки также остаются в силе при условии надлежащего оформления документов. Об этом пишет Униан.
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Однако существуют категории граждан, которые не могут получить отсрочку:
- Студенты заочной и вечерней формы обучения
- Лица, получающие второе высшее образование
- Многодетные родители с задолженностью по алиментам
- Лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью 3 группы (за определенными исключениями)
- Одинокие родители при наличии матери, не лишенной родительских прав
- Работники учреждений Минобороны
- Военнообязанные, признанные пригодными после повторной ВЛК
Основания для аннулирования отсрочки включают в себя:
- Истечение срока действия
- Достижение ребенком совершеннолетия (кроме случаев инвалидности)
- Смерть лица, за которым осуществлялся уход
- Увольнение с бронированной должности
- Нарушение условий предоставления отсрочки
- Предоставление недостоверных данных при оформлении
Важно помнить, что наличие законных оснований отсрочки не освобождает от необходимости ее надлежащего оформления и своевременного продления.
Напомним, мы уже писали, имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов.
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