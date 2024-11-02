Какая категория военнообязанных потеряет отсрочку в ноябре: ответ юриста

В контексте продолжающейся мобилизации в Украине важно понимать особенности предоставления и отмены отсрочок от призыва. По информации адвоката Татьяны Савченко, пока нет подтвержденных изменений об отмене существующих отсрочок.

В соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности, статьи 23, лица с инвалидностью сохраняют право на отсрочку независимо от группы. Другие законные основания для отсрочки также остаются в силе при условии надлежащего оформления документов. Об этом пишет Униан.

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Однако существуют категории граждан, которые не могут получить отсрочку:

Студенты заочной и вечерней формы обучения

Лица, получающие второе высшее образование

Многодетные родители с задолженностью по алиментам

Лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью 3 группы (за определенными исключениями)

Одинокие родители при наличии матери, не лишенной родительских прав

Работники учреждений Минобороны

Военнообязанные, признанные пригодными после повторной ВЛК

Основания для аннулирования отсрочки включают в себя:

Истечение срока действия

Достижение ребенком совершеннолетия (кроме случаев инвалидности)

Смерть лица, за которым осуществлялся уход

Увольнение с бронированной должности

Нарушение условий предоставления отсрочки

Предоставление недостоверных данных при оформлении

Важно помнить, что наличие законных оснований отсрочки не освобождает от необходимости ее надлежащего оформления и своевременного продления.

Напомним, мы уже писали, имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов.

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