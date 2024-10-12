Какая категория военных имеет право на 100% льгот на оплату коммуналки

Украинские военнослужащие и их семьи имеют право на скидки при оплате коммунальных услуг. В зависимости от категории льготника скидки могут составлять от 50% до 100%.

Эта информация содержится в материалах портала Бесплатной юридической помощи (БПД).

Кто может получить льготы и какие они бывают

Право на льготную оплату коммунальных услуг имеют:

Участники войны – 50% скидки

Родственники погибших – 50% скидки

Участники боевых действий – 75% скидки

Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки

К членам семьи льготников относятся:

Супруги

Несовершеннолетние дети

Холостые совершеннолетние дети с инвалидностью

Лица, ухаживающие за инвалидом войны I группы

Нетрудоспособные родители

Лица на попечении льготника, проживающие вместе

Виды льгот включают:

Скидку 75% на пользование жильем (в пределах нормы)

Скидка 75% на коммунальные услуги (в рамках средних норм потребления)

Скидку 75% на приобретение топлива без центрального отопления.

Скидка 75% на оплату газа для отопления для семей нетрудоспособных лиц

Как оформить льготы и какие документы нужны

Для оформления льгот необходимо иметь удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего.

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Если заявление подает родственник вместо военного, следует добавить документ, подтверждающий родственные связи или законность представительства интересов льготника.

В органах Пенсионного фонда следует подать два заявления:

О внесении данных в Единый реестр лиц, имеющих право на льготы О предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг

К заявлению прилагаются: паспорт, документ о праве на льготу, идентификационный код и заявление о предоставлении льгот на коммунальные услуги и приобретение топлива.

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