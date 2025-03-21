Какая пенсия в УБД с первой группой инвалидности

Участники боевых действий, получившие первую группу инвалидности в результате защиты Украины, имеют законное право на своевременное назначение пенсионных выплат. Юридические эксперты разъяснили процедуру и сроки оформления таких пенсий.

Как назначают пенсию военнослужащим с инвалидностью

На вопросы граждан со статусом УБД и инвалидностью первой группы подгруппы Б (пожизненная), полученной 13 февраля 2025 года в результате ранения при защите Украины, специалисты предоставили детальные разъяснения. Об этом сообщается на портале "Юристи.ua".

Для получения пенсии по инвалидности уволенные военнослужащие должны подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства (Минобороны, МВД, ГСЧС, СБУ). В течение 10 дней после поступления заявления подразделение обязано:

Оформить все необходимые документы и представления

Ознакомить заявителя с подготовленными материалами

Направить документы в главное управление Пенсионного фонда по месту регистрации лица

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Необходимые документы для оформления пенсии:

Заявление о назначении пенсии

Представление о назначении пенсии

Паспорт гражданина с копией

Денежный аттестат/справка о размере зарплаты и дополнительных выплатах за последние 24 месяца

Военно-медицинские справки о состоянии здоровья

Справка МСЭК о признании инвалидности

Копия идентификационного кода

Справка Сбербанка об открытии счета

Если некоторые документы отсутствуют, можно подать имеющиеся, а остальные донести позже. При этом если дополнительные документы предоставляются в пределах трехмесячного срока, пенсия назначается со дня подачи первого заявления.

Пенсионный фонд примет решение о назначении пенсии не позднее 10 дней после получения заявления с полным пакетом документов. Подтверждением назначения пенсии есть пенсионное удостоверение.

Куда жаловаться в случае нарушений

Поскольку в приведенном примере заявитель служил в подчиняющейся МВД Нацгвардии, жалобы следует подавать в Министерство внутренних дел:

Почтой: ул. Академика Богомольца, 10 Киев, 01601

Через "Единое окно для граждан" на сайте МВД

На электронную почту министерства

На "горячую линию" МВД (1536)

Через ящик для корреспонденции (КПП МВД)

Во время личного приема

В случаях нарушений со стороны Пенсионного фонда жалобу можно подать в высший орган — центральный аппарат ПФУ, поскольку большинство решений принимаются на уровне главных управлений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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