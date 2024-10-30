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Какие болезни освобождают от призыва: полный список

Цихоцкая Мария

Какие болезни освобождают от призыва: полный список
Некоторые граждане могут получить отсрочку из-за состояния здоровья

В Украине до 9 ноября продлено действие военного положения и общей мобилизации. В этот период военному призыву подлежат лица от 18 до 60 лет. Однако некоторые граждане могут получить отсрочку по состоянию здоровья.

Военно-врачебная комиссия (ВЛК), согласно приказу № 262, разделяет военнообязанных на следующие категории:

  • Полностью пригодны к службе
  • Пригодны для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики и связи
  • Непригодны с исключением из военного учета
  • Временно непригодны, требующие лечения или отпуска
  • Временно непригодны

Об этом пишет ТСН.

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Основанием для освобождения от мобилизации могут быть следующие заболевания:

Инфекционные болезни:

  • Активный туберкулез
  • Тяжелые формы хронических вирусных гепатитов
  • ВИЧ с иммунной декомпенсацией

Онкологические заболевания:

  • Злокачественные новообразования с метастазами
  • Лимфогранулематоз и лейкозы
  • Доброкачественные опухоли со значительными нарушениями функций

Заболевание крови:

  • Анемии
  • Нарушение свертывания крови
  • Иммунодефицитные состояния

Эндокринные расстройства:

  • Заболевания щитовидной железы
  • Сахарный диабет
  • Тяжелое ожирение

Психические расстройства:

  • Деменция
  • Шизофрения
  • Тяжелые невротические состояния
  • Умственная отсталость

Заболевание нервной системы:

  • Эпилепсия
  • Рассеянный склероз
  • Болезнь Паркинсона

Болезни органов зрения и слуха:

  • Значительное снижение зрения
  • Глаукома
  • Стойкая глухота

Сердечно-сосудистые заболевания:

  • Тяжелая гипертония
  • Инсульты
  • Сердечная недостаточность

Заболевания органов дыхания:

  • Тяжёлая бронхиальная астма
  • Хронические бронхиты
  • Эмфизема легких

Заболевания пищеварительной системы:

  • Язвенная болезнь
  • Цирроз печени
  • Хронический панкреатит

Заболевания мочеполовой системы:

  • Почечная недостаточность
  • Мочекаменная болезнь
  • Тяжелые воспалительные процессы

Врожденные аномалии и последствия травм:

  • Пороки развития
  • Хромосомные нарушения
  • Последствия тяжелых травм и отравлений

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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Война в Украине