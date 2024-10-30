Какие болезни освобождают от призыва: полный список

В Украине до 9 ноября продлено действие военного положения и общей мобилизации. В этот период военному призыву подлежат лица от 18 до 60 лет. Однако некоторые граждане могут получить отсрочку по состоянию здоровья.

Военно-врачебная комиссия (ВЛК), согласно приказу № 262, разделяет военнообязанных на следующие категории:

Полностью пригодны к службе

Пригодны для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики и связи

Непригодны с исключением из военного учета

Временно непригодны, требующие лечения или отпуска

Временно непригодны

Об этом пишет ТСН.

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Основанием для освобождения от мобилизации могут быть следующие заболевания:

Инфекционные болезни:

Активный туберкулез

Тяжелые формы хронических вирусных гепатитов

ВИЧ с иммунной декомпенсацией

Онкологические заболевания:

Злокачественные новообразования с метастазами

Лимфогранулематоз и лейкозы

Доброкачественные опухоли со значительными нарушениями функций

Заболевание крови:

Анемии

Нарушение свертывания крови

Иммунодефицитные состояния

Эндокринные расстройства:

Заболевания щитовидной железы

Сахарный диабет

Тяжелое ожирение

Психические расстройства:

Деменция

Шизофрения

Тяжелые невротические состояния

Умственная отсталость

Заболевание нервной системы:

Эпилепсия

Рассеянный склероз

Болезнь Паркинсона

Болезни органов зрения и слуха:

Значительное снижение зрения

Глаукома

Стойкая глухота

Сердечно-сосудистые заболевания:

Тяжелая гипертония

Инсульты

Сердечная недостаточность

Заболевания органов дыхания:

Тяжёлая бронхиальная астма

Хронические бронхиты

Эмфизема легких

Заболевания пищеварительной системы:

Язвенная болезнь

Цирроз печени

Хронический панкреатит

Заболевания мочеполовой системы:

Почечная недостаточность

Мочекаменная болезнь

Тяжелые воспалительные процессы

Врожденные аномалии и последствия травм:

Пороки развития

Хромосомные нарушения

Последствия тяжелых травм и отравлений

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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