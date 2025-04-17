Какие болезни позвоночника позволяют избежать мобилизации: ответ юриста

Мобилизации не подлежат военнообязанные, имеющие определенные серьезные заболевания позвоночника. По словам адвоката по военному и мобилизационному праву Татьяны Бухольской, непригодными к службе могут признать лиц со сколиозом IV степени или после хирургического вмешательства на позвоночнике — в частности, дискэктомии, если она выполнена на нескольких уровнях. В некоторых случаях основанием для освобождения может быть также наличие межпозвонковых грыж, если они оказывают значительное влияние на функционирование организма.

Освобождение от мобилизации по патологии позвоночника регламентируется приказом Минобороны №402, а именно статьями 64 и 76. Первая из них описывает заболевания позвоночника, в частности дорсопатии, которые могут стать причиной непригодности, а вторая — травмы спины. Если у человека были серьезные повреждения позвоночника или оперативные вмешательства, после которых прошло более четырех месяцев, то его состояние оценивается именно по этой 76-й статье. Об этом пишет Униан.

В юридической практике Татьяна Бухольская сталкивалась со случаями, когда люди обращались из-за деформирующего спондилеза. Но одного этого диагноза недостаточно для освобождения от службы. Чтобы человека сочли непригодным, должен быть сопутствующий остеохондроз и клинические проявления — боль и функциональная нестабильность позвоночника второй или третьей степени. Только полный комплекс таких признаков в сочетании с медицинскими выводами из стационарного лечения может стать основанием для принятия решения о непригодности.

Также могут не мобилизовать людей с внешними грыжами больших размеров, особенно если те нарушают функции внутренних органов. В таких случаях на военно-врачебную комиссию нужно предоставить документы с подробным описанием размеров грыж и указаниями, как именно они влияют на работу, например, дыхательной или пищеварительной системы. Негодность также могут признаться в случае множественных или вентральных грыж, не подлежащих вправлению.

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Отсрочку по состоянию здоровья дают только после прохождения ВЛК. Такой статус временной негодности часто получают военнообязанные после недавних операций или перед запланированным хирургическим вмешательством. К примеру, если человек недавно перенес операцию на позвоночнике и с соответствующими медицинскими документами обратился к ВЛК, его, как правило, признают временно непригодным на период около двух месяцев. После этого нужно повторно пройти осмотр.

В случае, если состояние здоровья за это время не улучшилось, и это подтверждается медицинскими справками, ВЛК может предоставить еще одну отсрочку. В практике были случаи, когда такой статус продолжали три раза подряд. После этого врачебная комиссия принимает окончательное решение о полной непригодности или об ограниченной пригодности, например, к службе в тыловых частях, логистике, медицинских или учебных подразделениях.

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