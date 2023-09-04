Какие части тела выдают реальный возраст женщины и как это скрыть

Каждая женщина старше 55 лет стремится сохранить свою молодость и готова прилагать множество усилий для достижения этой цели. Это может включать в себя регулярные посещения косметологов, затраты времени на макияж, а в некоторых случаях даже хирургические процедуры.

Об этом пишет Ukr.Media.

Однако есть части, которые ярко выдают ваш возраст, поэтому уход за ними должен быть тщательным.

Ухо

С возрастом уши могут подвергаться деформации. На хрящах обычно появляется видимый вертикальный загиб, и мочки становятся вытянутыми. Чтобы уменьшить это явление, следует избегать больших сережек и отдавать предпочтение закрывающей уши прическе.

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Ресницы

У зрелых женщин часто становятся тонкие ресницы. Поэтому важно ограничивать наращивание ресниц, поскольку это может только усугубить ситуацию. Регулярное использование питательных сывороток на основе растительных масел может помочь сохранить красоту ресниц.

Коленки

Ваши колени могут "рассказать" о вашем возрасте. Со временем на коленях появляются морщины из-за потери коллагена. Регулярные прогулки и плавание могут помочь предотвратить появление обвислости.

Напомним, мы уже писали, как сохранить юность кожи.

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