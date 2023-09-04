Які частини тіла видають реальний вік жінки та як це приховати

Кожна жінка старше 55 років прагне зберегти свою молодість і готова докладати безліч зусиль для досягнення цієї мети. Це може включати в себе регулярні відвідування косметологів, витрати часу на макіяж, а в деяких випадках, навіть хірургічні процедури.

Про це пише Ukr.Media.

Проте є частини, які яскраво видають ваш вік, тому догляд за ними має бути особливо ретельний.

Вуха

З віком вуха можуть піддаватися деформації. На хрящах зазвичай з'являється видимий вертикальний загин, і мочки стають витягнутими. Щоб зменшити це явище, варто уникати великих сережок і віддавати перевагу зачісці, яка закриває вуха.

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Вії

В зрілих жінок часто стають тонкі вії. Тому важливо обмежувати нарощування вій, оскільки це може тільки погіршити ситуацію. Регулярне використання живильних сироваток на основі олій може допомогти зберегти красу вій.

Коліна

Ваші коліна можуть "розповісти" про ваш вік. З часом на колінах з'являються зморшки внаслідок втрати колагену. Регулярні прогулянки та плавання можуть допомогти запобігти появі обвислості.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

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