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Какие действия могут спровоцировать розыск ТЦК и как избежать этого: объяснение юриста

Цихоцкая Мария

Какие действия могут спровоцировать розыск ТЦК и как избежать этого: объяснение юриста
В случае нарушения правил военного учета или уклонения от исполнения своих обязанностей, мужчина может быть объявлен в розыск Территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

В Украине все граждане, подпадающие под категорию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет, обязаны соблюдать мобилизационное законодательство. В случае нарушения правил военного учета или уклонения от их обязанностей они могут быть объявлены в розыск Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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За что могут объявить в розыск?

Юристы компании Inseinin объяснили, что розыск инициируется ТЦК с целью обеспечения явки нарушителя в военкомат для составления административного протокола и наложения штрафа (в соответствии со ст. 210 и 210-1 КУоАП), а не для уголовного преследования.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1487, военнообязанные могут быть объявлены в розыск за следующие нарушения:

  • Отсутствие военного учета по месту регистрации или фактического проживания.
  • Несвоевременное обновление военно-учетных данных.
  • Отсутствие военного учета на предприятии или в учебном заведении.
  • Игнорирование вручения повестки (лично через почту или работодателя).
  • Отказ или уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
  • Невзятие на учет после достижения 25 лет.
  • Уклонение от воинского учета или мобилизации.

Что ждет нарушителей?

При выявлении нарушения ТЦК может обратиться в полицию с запросом на административное задержание военнообязанного. После этого:

  1. Задержанного доставляют в районный ТЦК.
  2. Оформляется протокол об административном правонарушении.
  3. Налагается штраф и другие административные санкции.

Если у задержанного нет оснований для отсрочки, его могут направить на прохождение ВЛК с последующей мобилизацией в ряды Вооруженных сил Украины.

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Война в Украине