Какие документы нужно подготовить перед прохождением военно-врачебной комиссии и как записаться онлайн

Как записаться онлайн на ВЛК и какие документы нужны

Министерство здравоохранения Украины подготовило перечень документов, требуемых военнообязанным для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) в связи с последующей мобилизацией.

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Для того чтобы пройти ВЛК в период войны, мужчинам нужно иметь при себе такие документы, которые указаны на сайте Министерства здравоохранения:

Направление на медицинское освидетельствование ВЛК. Медицинская книга. Удостоверение личности, которое может быть представлено в виде военного билета или удостоверение офицера. Медицинская характеристика (этот документ не обязателен во время военного конфликта). Служебная характеристика (также не обязательна во время военного конфликта). Подлинник справки об обстоятельствах травмы, полученной в воинской части. Заверенная копия акта о несчастном случае. Важно отметить, что акт о несчастном случае не выдается при получении травмы во время боевых действий, а только в случаях, когда травма произошла во время службы, например, перелом руки. Удостоверение УБД, если это существует. Выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Эти выписки могут быть представлены в виде ксерокопий, но должны быть подписаны соответствующими должностными лицами и должны иметь печать воинской части.

Минздрав отметил, что работает над облегчением процедуры прохождения ВЛК для военнослужащих. В частности, с апреля 2023 года количество гарнизонных ВЛК увеличилось более чем на 50%, и была введена система электронной очереди для записи на ВЛК.

Важно отметить, что запись на ВЛК может проводиться удаленно через начальника медицинской службы воинской части или непосредственно в медицинском учреждении. Процедура записи в электронную очередь включает в себя подачу соответствующего запроса и ввод информации о военнослужащем в систему е-очереди. Секретарь ВЛК заведения здравоохранения выдает соответствующий приказ по обслуживанию пациента в соответствии с состоянием его здоровья.

Если военная часть не использует удаленную запись, военнослужащие могут обратиться в регистратуру здравоохранения, где должностное лицо этого учреждения поможет записаться на ВЛК через электронную очередь.

В случае возникновения вопросов во время прохождения ВЛК или об обжаловании решений комиссии, военнослужащие могут обращаться за помощью на специальные горячие линии МО Украины по номеру 0-800-60-20-19 или на "горячую линию" для обжалования решений по номеру 0-800 -50-04-42.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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