Какие документы нужно подготовить перед прохождением военно-врачебной комиссии и как записаться онлайн
Министерство здравоохранения Украины подготовило перечень документов, требуемых военнообязанным для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) в связи с последующей мобилизацией.
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Для того чтобы пройти ВЛК в период войны, мужчинам нужно иметь при себе такие документы, которые указаны на сайте Министерства здравоохранения:
- Направление на медицинское освидетельствование ВЛК.
- Медицинская книга.
- Удостоверение личности, которое может быть представлено в виде военного билета или удостоверение офицера.
- Медицинская характеристика (этот документ не обязателен во время военного конфликта).
- Служебная характеристика (также не обязательна во время военного конфликта).
- Подлинник справки об обстоятельствах травмы, полученной в воинской части.
- Заверенная копия акта о несчастном случае. Важно отметить, что акт о несчастном случае не выдается при получении травмы во время боевых действий, а только в случаях, когда травма произошла во время службы, например, перелом руки.
- Удостоверение УБД, если это существует.
- Выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Эти выписки могут быть представлены в виде ксерокопий, но должны быть подписаны соответствующими должностными лицами и должны иметь печать воинской части.
Минздрав отметил, что работает над облегчением процедуры прохождения ВЛК для военнослужащих. В частности, с апреля 2023 года количество гарнизонных ВЛК увеличилось более чем на 50%, и была введена система электронной очереди для записи на ВЛК.
Важно отметить, что запись на ВЛК может проводиться удаленно через начальника медицинской службы воинской части или непосредственно в медицинском учреждении. Процедура записи в электронную очередь включает в себя подачу соответствующего запроса и ввод информации о военнослужащем в систему е-очереди. Секретарь ВЛК заведения здравоохранения выдает соответствующий приказ по обслуживанию пациента в соответствии с состоянием его здоровья.
Если военная часть не использует удаленную запись, военнослужащие могут обратиться в регистратуру здравоохранения, где должностное лицо этого учреждения поможет записаться на ВЛК через электронную очередь.
В случае возникновения вопросов во время прохождения ВЛК или об обжаловании решений комиссии, военнослужащие могут обращаться за помощью на специальные горячие линии МО Украины по номеру 0-800-60-20-19 или на "горячую линию" для обжалования решений по номеру 0-800 -50-04-42.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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