Які документи потрібно підготувати перед проходженням військово-лікарської комісії та як записатись онлайн

Міністерство охорони здоров'я України підготувало перелік документів, які вимагаються військовозобов'язаним для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у зв'язку з подальшою мобілізацією.

Читайте також: Адвокатка пояснила, чи можуть мобілізувати багатодітного батька

Для того, щоб пройти ВЛК в період війни, чоловікам потрібно мати при собі такі документи, які зазначені на веб-сайті Міністерства охорони здоров'я:

Направлення на медичний огляд ВЛК. Медична книжка. Посвідчення особи, яке може бути представлене у вигляді військового квитка або посвідчення офіцера. Медична характеристика (цей документ не є обов'язковим під час військового конфлікту). Службова характеристика (також не є обов'язковим під час військового конфлікту). Оригінал довідки про обставини травми, отриманої у військовій частині. Засвідчена копія акту про нещасний випадок. Важливо відзначити, що акт про нещасний випадок не видається у разі отримання травми під час бойових дій, а лише у випадках, коли травма сталася під час служби, наприклад, перелом руки. Посвідчення УБД, якщо таке існує. Витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. Ці витяги можуть бути представлені у вигляді ксерокопій, але повинні бути підписані відповідними посадовими особами та мають мати печатку військової частини.

МОЗ зазначило, що працює над полегшенням процедури проходження ВЛК для військовослужбовців. Зокрема, з квітня 2023 року кількість гарнізонних ВЛК збільшилося на понад 50%, і було введено систему електронної черги для запису на ВЛК.

Важливо також відзначити, що запис на ВЛК може проводитись віддалено через начальника медичної служби військової частини або безпосередньо в медичному закладі. Процедура запису в електронну чергу включає в себе подачу відповідного запиту і введення інформації про військовослужбовця в систему е-Черги. Секретар ВЛК закладу охорони здоров'я видає відповідний наказ для обслуговування пацієнта у відповідності зі станом його здоров'я.

Якщо військова частина не використовує віддалений запис, військовослужбовці можуть звернутися до реєстратури закладу охорони здоров'я, де посадова особа цього закладу допоможе записатися на ВЛК через електронну чергу.

У разі виникнення питань під час проходження ВЛК чи щодо оскарження рішень комісії, військовослужбовці можуть звертатися за допомогою на спеціальні гарячі лінії МО України за номером 0-800-60-20-19 або на "гарячу лінію" для оскарження рішень за номером 0-800-50-04-42.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!