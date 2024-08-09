Какие документы нужны для устройства в школу ребенка?

Право на образование для каждого ребенка в Украине закреплено конституцией и соответствующим законодательством. Однако, на практике родители детей-ВПЛ часто сталкиваются с трудностями при устройстве их в школу.

Адвокат Ольга Луцив, юрист чат-бота "Юридический советник для ВПЛ" БФ "Право на защиту", пояснила РБК-Украина, какие документы нужны и могут ли отказать ученикам-переселенцам в зачислении.

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Как выбрать учебное заведение

Каждый ребенок имеет право на начальное и базовое среднее образование в ближайшем к месту жительства учебном заведении. Это право гарантируется для коммунальных учреждений, закрепленных за территорией обслуживания, где проживает ребенок. В то же время, родители или совершеннолетние лица могут выбирать другое учебное заведение.

Простыми словами, родители могут свободно выбирать школу для своего ребенка. Если в школе, закрепленной за территорией проживания, место ребенку гарантируется, то в другие школы он будет отнесен только при наличии свободных мест", - отмечает Ольга Луцив.

Имеют ли дети со статусом ВПЛ право на первоочередное зачисление

Постановление Кабмина от 12.03.2003 № 305 предусматривает право детей-ВПЛ и детей, пострадавших в результате военных действий, на первоочередное зачисление в государственные (коммунальные) учреждения дошкольного образования. Однако законодательство об общем среднем образовании таких положений не содержит. Приказ МОН от 16.04.2018 г. №367 определяет, что право на первоочередное зачисление имеют дети, проживающие на территории обслуживания учебного заведения.

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