Какие два растения надо посадить на огороде, чтобы отпугнуть кротов: лайфхак

Кроты могут стать проблемой для садоводов, уничтожая урожаи и вредя растениям с помощью тоннелей. Хотя они не являются легкой мишенью, вы можете избавиться от кротов без использования химии и ловушек.

Согласно santeplus, одним из способов избавиться от кротов является выращивание лука на участке. Грызуны не переносят запах этого растения, поэтому посадка его вокруг плантаций может отпугнуть кротов.

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Кроме лука, есть и другие растения, которые могут оградить ваш участок от этих грызунов. Например, посадка гиацинтов может эффективно предотвратить приступы кротов благодаря их запаху, который грызуны не переносят. Кроме того, гиацинты могут стать хорошим украшением для сада. Для защиты участка от кротов вы можете посеять краем своего огорода.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" советуют отпугивать кротов определенными растениями. А еще опытные огородники советуют использовать деготь. Надо смочить им небольшие тряпки, разрыть кроточью нору и заложить тряпки в них, присыпав землей.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

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