Какие две функции нужно включить, чтобы браузер Chrome работал быстрее

Google Chrome является самым популярным браузером в мире и Украине. Однако известно, что это приложение не всегда оптимально оптимизировано, и пользователи часто жалуются на его большое потребление оперативной памяти, а также на быстрое разряжение батареи ноутбука. Но есть способы значительно улучшить производительность Google Chrome всего за несколько минут.

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Как уменьшить потребление Chrome Возможно, вы не заметили, но в одном из последних обновлений разработчики Google добавили новые настройки, улучшающие производительность их браузера. С помощью этих настроек можно контролировать потребление памяти Chrome и сделать работу с браузером более эффективной.

Во-первых, рекомендуется включить режим экономии памяти, который позволяет уменьшить потребление оперативной памяти. С этим режимом неиспользованные вкладки будут оставаться активными в фоновом режиме, но не потребляют значительное количество памяти. По словам Google, эта функция может снизить потребление памяти Chrome на 30%.

Во-вторых, рекомендуется включить "Режим энергосбережения". Этот режим уменьшает анимацию, плавную прокрутку и частоту кадров видео. Возможно, вы не заметите большую разницу в работе браузера после включения этого режима, но это положительно скажется на времени автономной работы устройства.

Для активации обеих функций нужно нажать на три точки в правом верхнем углу браузера, открыть настройки и перейти на вкладку "Производительность".

Отметим, что обе функции, "Режим экономии памяти" и "Режим энергосбережения", по умолчанию отключены, поэтому рекомендуется включить их, чтобы получить более эффективную работу с Google Chrome.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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