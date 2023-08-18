Какие джинсы выбрать на осень 2023 года: найдены самые стильные модели

Широкие, укороченные или с низкой посадкой? Размышляете, какие джинсы выбрать на осенний сезон 2023, то сегодня мы расскажем о самых трендовых моделях.

Джинсы – must have в каждом гардеробе. Их прекрасно сочетать как с пиджаками, так и домашними объемными свитерами, или рубашкой, или спортивной кофтой.

В осеннем сезоне актуальны модели с вышивкой, разноцветными лоскутами и даже возвращаются яркие оттенки. Поэтому можете смело выбирать октябрьские, белые и черные модели, кроме классических серых и синих.

Читайте также: Актуальные модели в 2023 году: Андре Тан рассказал о джинсах, которые стоит купить (фото)

Широкие джинсы свободного кроя

На пике популярности – широкие джинсы свободного кроя, которые можно выбирать в голубом, темно-синем, белом или молочном цветах. Не бойтесь этой модели и смело сочетайте с укороченными рубашками, топами или кардиганами.

Широкие джинсы - модные тренды 2023

Какие джинсы выбрать на осенний сезон 2023 - стильные джинсы на осень 2023

Какие джинсы выбрать на осенний сезон 2023 - стильные джинсы на осень 2023

Укороченные джинсы

Укороченные джинсы могут быть выполнены в прямом покрое, клеше или очень широкий вариант. Интересны также джинсы с необработанными краями. Дополняйте их можно высокими сапогами, ботинками на шнуровке или казаками.

Стильные джинсы 2023

Джинсы купить на осень 2023

Укороченные джинсы купить 2023 - джинсы стильные

Джинсы с низкой посадкой

Кроме джинсов с высокой талией, осенью 2023 в тренде – низкая посадка. Так вы покажете свою талию. Сочетайте такие джинсы с укороченными блузками, кардиганами или пиджаками.

Какие джинсы выбрать на осенний сезон 2023 - стильные джинсы на осень 2023

Какие джинсы выбрать на осенний сезон 2023 - стильные джинсы на осень 2023

Какие джинсы выбрать на осенний сезон 2023 - стильные джинсы на осень 2023

Джинсы со стрелкой

Такие модели могут смело конкурировать с классическими брюками, поскольку в них совмещены стрелки и деним. Они удачно сочетаются с пиджаками и рубашками.

Джинсы со стрелкой

Джинсы в стиле пэчворк

Самой трендовой моделью осенью 2023 года будет модель в стиле пэчворк. Они сделают образ более интересным и ярким.

Какие джинсы выбрать на осенний сезон 2023 - стильные джинсы на осень 2023

Стильные модели в стиле пэчворк

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!