Які джинси обрати на осінь 2023 року: знайдено найстильніші моделі

Широкі, вкорочені чи з низькою посадкою? Роздумуєте, які джинси обрати на осінній сезон 2023, то сьогодні ми розповімо про найтрендовіші моделі.

Джинси – must have у кожному гардеробі. Їх чудово поєднувати як з піджаками, так і домашніми об'ємними светрами, або ж сорочкою, чи спортивною кофтою.

В осінньому сезоні актуальними будуть моделі з вишивкою, різнокольоровими клаптями та навіть повертаються яскраві відтінки. Тому можете сміливо обирати жовтні, білі та чорні моделі, окрім класичних сірих та синіх.

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Широкі джинси вільного крою

На піку популярності – широкі джинси вільного крою, які можна обирати у блакитному, темно-синьому, білому чи молочному кольорах. Не бійтеся цієї моделі та сміливо поєднуйте з укороченими сорочками, топами або кардиганами.

Укорочені джинси

Укорочені джинси можуть бути виконані у прямому крої, кльоші або дуже широкий варіант. Цікавими є також джинси з необробленими краями. Доповнюйте їх можна високими чоботями, черевиками на шнурівці чи козаками.

Джинси з низькою посадкою

Окрім джинсів з високою талією, восени 2023 року у тренді – низька посадка. Так ви покажете свою талію. Поєднуйте такі джинси з укороченими блузками, кардиганами або піджаками.

Джинси зі стрілкою

Такі моделі можуть сміливо конкурувати з класичними брюками, оскільки в них поєднані стрілки та денім. Вони вдало поєднуються з піджаками та сорочками.

Джинси у стилі печворк

Найтрендовішою моделлю восени 2023 року буде модель у стиль печворк. Вони зроблять образ більш цікавим та яскравішим.

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