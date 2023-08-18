Які джинси обрати на осінь 2023 року: знайдено найстильніші моделі
Широкі, вкорочені чи з низькою посадкою? Роздумуєте, які джинси обрати на осінній сезон 2023, то сьогодні ми розповімо про найтрендовіші моделі.
Джинси – must have у кожному гардеробі. Їх чудово поєднувати як з піджаками, так і домашніми об'ємними светрами, або ж сорочкою, чи спортивною кофтою.
В осінньому сезоні актуальними будуть моделі з вишивкою, різнокольоровими клаптями та навіть повертаються яскраві відтінки. Тому можете сміливо обирати жовтні, білі та чорні моделі, окрім класичних сірих та синіх.
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Широкі джинси вільного крою
На піку популярності – широкі джинси вільного крою, які можна обирати у блакитному, темно-синьому, білому чи молочному кольорах. Не бійтеся цієї моделі та сміливо поєднуйте з укороченими сорочками, топами або кардиганами.
Укорочені джинси
Укорочені джинси можуть бути виконані у прямому крої, кльоші або дуже широкий варіант. Цікавими є також джинси з необробленими краями. Доповнюйте їх можна високими чоботями, черевиками на шнурівці чи козаками.
Джинси з низькою посадкою
Окрім джинсів з високою талією, восени 2023 року у тренді – низька посадка. Так ви покажете свою талію. Поєднуйте такі джинси з укороченими блузками, кардиганами або піджаками.
Джинси зі стрілкою
Такі моделі можуть сміливо конкурувати з класичними брюками, оскільки в них поєднані стрілки та денім. Вони вдало поєднуються з піджаками та сорочками.
Джинси у стилі печворк
Найтрендовішою моделлю восени 2023 року буде модель у стиль печворк. Вони зроблять образ більш цікавим та яскравішим.
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