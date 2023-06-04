Какие футболки не нужно покупать на лето 2023 года: советы стилистки

Какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года

Стилистка Алина Михайленко рассказала, какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года. Так вы можете создать стильный и удобный образ.

В своем TikTok-канале она показала устаревшие модели, о которых лучше забыть в этом сезоне. Сейчас они неактуальны и сделают аутфит старомодным.

Читайте также: Лаконические и смелые модели: пять самых стильных юбок на лето 2023 года

1. Летом 2023 года следует отказаться от футболок с надписями разными шрифтами. Лучше выбирать одну надпись в одном стиле.

Стилист Алина Михайленко показала, какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года.

2. Рюши на футболках – неактуальны и никогда не были таковыми. Особенно такая модель не подойдет девушкам с T-силуэтом.

Какие футболки не покупать на лето 2023 года – Алина Михайленко

3. Откажитесь о футболках с разными персонажами, рисунками людей или животных.

Какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года – Алина Михайленко

Читайте также: Пять модных купальников на лето, которые сделают вас более стройными (фото)

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!