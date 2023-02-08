Какие ингредиенты испортят оладьи: что не следует добавлять в тесто

Оладьи на завтрак прекрасно дополнят утреннее чаепитие. Их можно готовить "пустыми" и с разными начинками.

Чтобы оладьи были толстенькими и рыхлыми, следует соблюдать несколько простых правил их приготовления. UAPortal решил собрать советы кулинаров, как приготовить "идеальные" блины на завтрак.

Для оладий подойдет простокваша (на кефире), или дрожжевое тесто, пишет сайт "Разные блины".

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Секреты "правильных оладий":

Чтобы приготовить дрожжевые оладьи, температура воздуха в помещении должна быть не ниже 25 градусов.

Чем реже тесто, тем быстрее оладьи будут подниматься.

Для теста можно использовать кефир или простоквашу.

Бездрожжевое тесто будет "легче", если добавить в него погашенной уксусом или кипятком соды.

Ошибки при приготовлении теста для оладий:

Не следует долго взбивать тесто – размешайте до однородной консистенции и оставьте выстояться до 15 минут. Оно будет готово, когда на поверхности появятся пузырьки. Нельзя добавлять много яиц – они станут "резиновыми". Перебор соды или дрожжей заставит оладьи быть не вкусными – будет ощущаться вкус этих ингредиентов. Слишком густое тесто – повлияет на рыхлость блюда, оладьи могут не прожариться внутри. Слишком редкое тесто – оладьи не будут рыхлыми и растекаться.

Для жарки оладий выберите сковороду, имеющую толстое дно. Во время жарки не наливайте много масла, потому что они будут горьковатым привкусом и перестанут быть полезными.

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