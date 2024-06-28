Какие категории студентов будут иметь право отказаться от прохождения общевойсковой подготовки

С 1 сентября 2025 начинается обязательная базовая общевойсковая подготовка. Проходить ее должны студенты дневной и дуальной форм обучения мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет, курсанты военных вузов, военных учебных подразделений вузов, а также учебные заведения, которые готовят полицейских и полицейские, проходящие первичную профессиональную подготовку. Об этом пишет novyny.pro.

Кто может быть освобожден от БЗИН?

Студенты, имеющие сертификат о прохождении БЗИН и получения военно-учетной специальности.

Студенты признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Студенты, проходившие военную службу в других государствах.

Студенты, проходившие срочную военную службу.

Детали о БЗИН:

Учеба начнется 1 сентября 2025 года. Будет проводиться на базе заведений высшего образования за бюджетные средства. Продолжительность обучения будет составлять 3 месяца (во время военного положения) или 5 месяцев (в мирное время).

Важно

Женщины могут проходить БЗИН добровольно.

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