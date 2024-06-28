Які категорії студентів матимуть право відмовитись від проходження загальновійськової підготовки

З 1 вересня 2025 року розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка. Проходити її повинні студенти денної та дуальної форм навчання чоловічої статі віком від 18 до 24 років, курсанти військових вишів, військових навчальних підрозділів вишів, а також навчальних закладів, що готують поліцейських та поліцейські, які проходять первинну професійну підготовку. Про це пише novyny.pro.

Хто може бути звільнений від БЗВП?

Студенти, які мають сертифікат про проходження БЗВП та здобуття військово-облікової спеціальності.

Студенти, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Студенти, які проходили військову службу в інших державах.

Студенти, які проходили строкову військову службу.

Деталі про БЗВП:

Навчання розпочнеться 1 вересня 2025 року. Проводитиметься на базі закладів вищої освіти за бюджетні кошти. Тривалість навчання складатиме 3 місяці (під час воєнного стану) або 5 місяців (у мирний час).

Важливо

Жінки можуть проходити БЗВП добровільно.

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