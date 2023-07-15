Какие комнатные растения нельзя держать на кухне, чтобы не погибли

Выбор правильного места расположения комнатных растений является важной составляющей их успешного выращивания. Однако кухня не является лучшим местом для многих растений. Давайте рассмотрим, какие растения лучше не держать на кухне и почему.

Фаленопсисы (орхидеи)

Эти прекрасные цветы не чувствуют себя хорошо в помещении, где хранятся фрукты. Это связано с тем, что фрукты, такие как яблоки или бананы, выделяют в атмосферу газ этилен. Фаленопсисы очень чувствительны к этому газу и могут реагировать на него быстрым опаданием цветов или повреждением бутонов.

Плотоядные растения

Растения-хищники, такие как венерина мухоловка или саррацения, могут показаться привлекательным выбором для кухни, поскольку они привлекают мух. Однако они могут привлечь больше вредных насекомых, поскольку выделяют феромоны, привлекающие добычу. Это может привести к большему количеству мух, чем на открытую свалку.

Папоротники

Роскошные зеленые папоротники могут быть прекрасным украшением любого помещения. Однако для их здоровья требовалось много света и регулярный полив. На кухне часто недостаточно освещения, что может привести к опаданию листьев папоротника и созданию беспорядка.

Монстера

Монстера может преуспевать на кухне, поскольку она не требовательна к условиям. Однако его быстрый темп роста и большие размеры могут стать проблемой. Это растение занимает много места, и если на кухне достаточно солнечного света, монстер может быстро заполнить всю доступную площадь.

Крестовик Роули

Эти красивые суккуленты с уникальными листьями, напоминающие жемчужинки, требуют много рассеянного света для полного роста. Однако на кухнях часто недостаточно освещения кухни для них.

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Лировидный фикус

Это растение с красивыми веерообразными листьями также требует много света для фотосинтеза. В темной кухне света может быть недостаточно, что приводит к пожелтению и опаданию листьев. Кроме того, растение нуждается в вертикальном пространстве, поскольку растет высоко, что может быть сложно на кухне с ограниченным пространством через шкафчики и полочки.

Цветущие растения

Даже если условия на кухне отвечают потребностям цветущих растений, они могут быть источником пыльцы. Эта пыльца может попадать на посуду и продукты, что может вызвать загрязнение или вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения нельзя держать дома.

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