Какие льготы доступны для украинских пенсионеров, но о них мало кто знает

Пенсионеры в Украине имеют возможность получать не только денежную помощь. Государство также предлагает пожилым гражданам ряд социальных льгот.

Речь идет о вопросах, связанных с коммунальными услугами, транспортом и другими сферами. Об этом сообщает "24 Канал".

Льготы позволяют пенсионерам снизить свои расходы и несколько повысить качество жизни. В частности, предусмотрены следующие виды помощи:

Бесплатный проезд . Пенсионеры имеют право не оплачивать билеты в общественном транспорте, на пригородных автобусных маршрутах, а также в поездах пригородного сообщения.

. Пенсионеры имеют право не оплачивать билеты в общественном транспорте, на пригородных автобусных маршрутах, а также в поездах пригородного сообщения. Коммунальные льготы. Если пенсионер проживает в сельской местности и до выхода на пенсию работал в сфере образования, здравоохранения, культуры или библиотеки, он может рассчитывать на 100% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, газа и топлива.

Читайте также: Льготы для украинцев с инвалидностью II группы: что предусмотрено в 2025 году

Освобождение от уплаты земельного налога. Согласно статье 281.1 Налогового кодекса Украины, граждане пенсионного возраста не обязаны платить этот налог.

Согласно статье 281.1 Налогового кодекса Украины, граждане пенсионного возраста не обязаны платить этот налог. Бесплатная правовая помощь. Пенсионеры также имеют право на безвозмездную вторичную юридическую поддержку, если размер их пенсии не превышает 4722 гривны, или 6056 гривен — для лиц с инвалидностью.

Пенсионеры также имеют право на безвозмездную вторичную юридическую поддержку, если размер их пенсии не превышает 4722 гривны, или 6056 гривен — для лиц с инвалидностью. Субсидии для оплаты коммунальных услуг. Пенсионеры могут оформить пособие на покрытие расходов по ЖКУ. Ее размер определяется индивидуально в зависимости от совокупного дохода всех жильцов домохозяйства.

Кроме того, пенсионеры, которые являются владельцами автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрокаров с мощностью двигателя до 100 кВт, имеют право на скидку 50% при оформлении автострахования. Кроме того, пенсионеры могут бесплатно пользоваться платными паркингами.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право лица с инвалидностью 3 группы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!