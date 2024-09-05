Какие недорогие автомобили самые популярные в Украине: список лучших

Украинские автолюбители предпочитают доступные и практичные автомобили. Несмотря на разнообразие моделей на рынке, именно кроссоверы остаются самым популярным выбором.

По данным "Укравтопрома", в августе 2024 года украинцы приобрели более 8,3 тысяч новых автомобилей, что является ростом по сравнению с предыдущим месяцем. Лидерами продаж традиционно стали бюджетные кроссоверы.

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Топ-10 самых популярных моделей:

Renault Duster: Этот французский кроссовер уже не первый год возглавляет рейтинги продаж в Украине. Его совмещают доступная цена, высокий клиренс и надежность.

Toyota RAV4: Японский бестселлер также пользуется стабильным спросом благодаря своей емкости, комфорту и надежности.

Mazda CX-5: Этот японский кроссовер привлекает своим стильным дизайном и отличными ходовыми качествами.

Toyota Camry: Хотя Camry – это седан, он также попал в 10 лучших благодаря своей репутации надежного и комфортного автомобиля.

Kia Sportage: Корейский кроссовер предлагает современный дизайн, богатую оснастку и привлекательную цену.

Skoda Octavia: чешское авто традиционно пользуется популярностью среди украинцев благодаря своему просторному салону и багажнику.

Hyundai Tucson: еще один корейский кроссовер, отличающийся комфортным интерьером и широким спектром оснастки.

BYD Song Plus: китайский электрокроссовер постепенно завоевывает украинский рынок благодаря своей доступности и современным технологиям.

Volkswagen Touareg: немецкий премиальный кроссовер является одним из самых дорогих автомобилей в рейтинге.

Honda M-NV: электрический кроссовер от Honda немного снизился в рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, ранее были названы топ-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.

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