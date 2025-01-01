Какие особенности перерасчета пенсий у трудоустроенных пенсионеров: ответ ПФУ
Автоматический перерасчет пенсий касается граждан, которые продолжают работать после выхода на пенсию.
После прекращения трудовой деятельности перерасчет производится с учетом актуальных показателей, действующих на момент увольнения. Об этом пишет издание "На пенсии".
Изменения в выплатах:
- Результаты перерасчета зависят от индивидуальных составляющих пенсии.
- В некоторых случаях увеличение выплат может быть незначительным.
- Иногда перерасчет не влияет на размер пенсии.
С 2018 года Пенсионный фонд производит перерасчет автоматически, без необходимости подачи заявлений пенсионерами.
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Обязанности пенсионеров:
- Пенсионеры должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении.
- В случае несвоевременного информирования и выявления переплат пенсионер обязан вернуть избыточно полученные средства.
Своевременное уведомление об изменениях в статусе занятости помогает избежать усложнений, обеспечивает правильность начислений и защиту прав пенсионеров на получение надлежащих выплат.
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