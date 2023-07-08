Какие растения нельзя сажать после огурцов: урожая не будет

Огурцы растут на каждом огороде и чаще всего – на одном и том же месте. Это не очень хорошо, поскольку для достижения высокого урожая важно соблюдать правила севооборота, то есть чередовать размещение овощных культур. Давайте выясним, какие культуры лучше сажать после огурцов и почему.

Рекомендуется избегать выращивания огурцов, помидоров, кабачков и других подобных культур на одном и том же месте. Это связано с тем, что одинаковый вид растений использует те же питательные вещества из почвы каждый год. Это приводит к ее истощению и урожай постепенно уменьшается. Кроме того, участок, на котором находится одинаковая культура в течение длительного периода, становится склонным к распространению болезней и вредителей. Поэтому важно мудро чередовать растения, что будет способствовать улучшению состояния почвы и получению богатого урожая.

Если у вас есть возможность, лучше не сажать ничего после огурцов на грядке, поскольку это позволит почве отдохнуть. Однако если у вас нет такой возможности и вы хотите продолжить использование грядки, существует несколько вариантов.

Сидераты

Сидераты – это растения, используемые как зеленое удобрение, они быстро растут, а затем их косят и перепахивают, чтобы обогатить почву. Кроме того, сидераты угнетают рост сорняков и предотвращают распространение болезней.

Вот несколько вариантов сидератов, которые можно посеять:

Бобы;

Горох;

Фасоль;

Горчица;

Рапс;

Редька.

Вы можете посеять сидераты сразу после сбора огурцов, например, засеять грядку горчицей, а затем собрать ее перед наступлением холодов.

Сидераты можно посеять после картофеля, капусты или кукурузы.

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Другие овощи

Если вы не можете посеять сидераты, после огурцов можно посадить следующие овощи:

Морковь;

Корневой сельдерей;

Свекла;

Редис;

Редька;

Репа.

Принцип выбора этих культур достаточно прост: поскольку корни огурцов находятся близко к поверхности почвы, вы можете посадить корнеплоды, корни которых проникают глубже. Это обеспечит всем растениям необходимый доступ к питательным веществам.

Напомним, как выращивать огурцы, чтобы не горчили.

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