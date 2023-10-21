Какие социальные выплаты возрастут в 2024 году вместе с прожиточным минимумом

Как увеличится размер социальных выплат после увеличения прожиточного минимума в 2024 году

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении проекцию расходов на социальные выплаты в рамках Бюджета на 2024 год.

Важной новостью является повышение прожиточного минимума и других социальных выплат, назначенных гражданам, пишет сайт 24tv.ua.

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Среди ключевых социальных выплат можно выделить следующие:

Детям младше 6 лет предусмотрена выплата в размере 2 563 гривны. Детям от 6 до 18 лет будут иметь право на выплаты в размере 3 196 гривен. Трудоспособным лицам будет назначено 3028 гривен. Трудоспособным лицам, указанным для определения базового размера должностного оклада судей, получат 2 102 гривны. Трудоспособным лицам, применяемым для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работникам налоговых и таможенных органов, предусмотрено 2102 гривны. Трудоспособные лица, применяемые для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, получат 1600 гривен. Лица, потерявшие трудоспособность (минимальная пенсия) составят 2 361 гривну.

Следует отметить, что в Бюджете на 2024 год предусмотрено повышение прожиточного минимума на 331 гривну, что поднимет его до уровня 2 920 гривен.

Общие расходы на социальную защиту населения будут сохранены на уровне 2023 с некоторыми исключениями. Председатель парламентского Комитета по бюджету, Роксолана Пидласа, ранее отметила, что некоторые социальные выплаты все же вырастут.

Распределение расходов на социальную защиту населения выглядит следующим образом:

Для граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено 88,7 миллиарда гривен. На выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату коммунальных услуг выделено 49,9 миллиарда гривен (на 12 миллиардов больше). Социальная защита лиц с инвалидностью получит 5,9 млрд грн (на 2,4 млрд грн больше). Для Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на покрытие дефицита и пенсий, выплачиваемых государством, выделено 271,9 миллиарда гривен.

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