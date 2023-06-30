Какие тарифы на коммунальные услуги возрастут с 1 июля

Как изменятся цены на коммунальные услуги в Украине с 1 июля

Начиная с 1 июня 2023 года стоимость электроэнергии значительно выросла. Новая цена составляет 2,64 грн/кВт-час. По сравнению с предыдущими тарифами новый тариф не зависит от объема потребления. До 1 июня население платило 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч.

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Повышение стоимости электроэнергии станет ощутимым для украинцев, когда они получат счета за прошлый месяц. Ориентировочно сумма на платежках за электроэнергию увеличится примерно на 250 гривен.

Украинцы могут сэкономить на электроэнергии, используя двухзонные и трехзонные тарифы. В неиспользуемые часы (с 23:00 до 07:00) стоимость электроэнергии будет значительно ниже благодаря многотарифному счетчику. Таким образом, главное потребление электроэнергии следует перенести на ночное время, а днем экономить.

Планируется повышение тарифов на водоснабжение

Средняя стоимость тарифов на водоснабжение и водоотвод может возрасти на 33% (каждый водоканал устанавливает свою цену). Сейчас еще не принято окончательное решение о новых тарифах на воду.

Вероятно, установление новых цен на электроэнергию для рынка приведет к повышению стоимости услуг по водоснабжению и водоотводу. Расходы на электричество являются значимой составляющей в формировании тарифов водоканалов.

Тарифы на газ, тепло и горячую воду остаются "замороженными"

Большинство украинцев, которые пользуются услугами Нафтогаза, продолжают платить за газоснабжение по старому тарифу, который составляет 7,96 грн/куб.м. Годовой тариф автоматически продлен.

Напомним, что в августе 2022 года правительство ввело мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги во время военного положения и в течение полугода после его окончания. Это касается:

Услуг по распределению газа;

услуг по газоснабжению (если газ не используется для отопления);

Отопление;

Горячая вода.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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