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Какие три комнатных растения эффективно очищают помещение от пыли

Игорь Романько

Какие комнатные растения очищают от пыли

Комнатные растения не только создают хороший декор дома, но также оказывают полезное влияние на здоровье человека и могут помочь удалять частицы пыли из воздуха.

Лучшими растениями для борьбы с пылью являются большие блестящие листья, поскольку они за счет большой поверхности обеспечивают максимальный захват частиц пыли.

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Английский плющ является эффективным сорбентом, поглощающим канцерогены, углекислый газ, соли тяжелых металлов и формальдегид. Он также способен поглощать влагу и испарения из воздуха, что делает его отличным средством против плесени. Однако требует опрыскивания дважды в неделю и не рекомендуется для домов с животными или маленькими детьми, поскольку его листья и плоды ядовиты.

Фикус эластичный является другим вариантом комнатных растений, эффективно впитывающих загрязнение и обеспечивающих чистоту воздуха в помещении. Большие блестящие листья растения хорошо собирают мелкие частицы, но их продуктивность можно повысить, регулярно опрыскивая фикус один раз в день.

Хлорофитум хохлатый, или "пауковое растение", не имеет широких листьев, но обеспечивает сбор пыли благодаря массивному слоеному аппарату. Он также прекрасный натуральный сорбент, который помогает очистить воздух и удалить из него воду, как британский плющ.

Напомним, специалисты рассказали о 5 основных правилах пересадки комнатных растений весной.

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