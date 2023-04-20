Какие три комнатных растения эффективно очищают помещение от пыли

Комнатные растения не только создают хороший декор дома, но также оказывают полезное влияние на здоровье человека и могут помочь удалять частицы пыли из воздуха.

Лучшими растениями для борьбы с пылью являются большие блестящие листья, поскольку они за счет большой поверхности обеспечивают максимальный захват частиц пыли.

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Английский плющ является эффективным сорбентом, поглощающим канцерогены, углекислый газ, соли тяжелых металлов и формальдегид. Он также способен поглощать влагу и испарения из воздуха, что делает его отличным средством против плесени. Однако требует опрыскивания дважды в неделю и не рекомендуется для домов с животными или маленькими детьми, поскольку его листья и плоды ядовиты.

Фикус эластичный является другим вариантом комнатных растений, эффективно впитывающих загрязнение и обеспечивающих чистоту воздуха в помещении. Большие блестящие листья растения хорошо собирают мелкие частицы, но их продуктивность можно повысить, регулярно опрыскивая фикус один раз в день.

Хлорофитум хохлатый, или "пауковое растение", не имеет широких листьев, но обеспечивает сбор пыли благодаря массивному слоеному аппарату. Он также прекрасный натуральный сорбент, который помогает очистить воздух и удалить из него воду, как британский плющ.

Напомним, специалисты рассказали о 5 основных правилах пересадки комнатных растений весной.

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