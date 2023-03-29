Какие цвета привлекут удачу и богатство весной 2023: советы для всех знаков зодиака

Весна считается особенным временем года, ведь после зимы просыпается не только природа, но человеческие эмоции. Многие стремятся в это время преобразить свою жизнь в лучшую сторону, привлечь удачу и богатство.

По словам астрологов, в этом могут помочь "правильные" цвета одежды и элементов декора. Так, у каждого знака зодиака будет свой счастливый оттенок. Читайте детальнее!

Водолеям стоит обратить на морские цвета, запрещенные оттенки – серый и темно-синий.

Рыбам удачу принесет желтый цвет, лучшим вариантом для модниц станет total look в горчичном цвете.

Овны могут смело выбирать белый цвет, он отведет от них опасность и притянет денежную удачу.

Тельцам стоит выбирать серебристый, который дарит им чувство спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

Близнецам, чтобы повысить уровень уверенности в себе и поправить финансовое положение, стоит обратить внимание на красный цвет.

Ракам рекомендуют подбирать одежду в золотистых оттенках – это гарантирует уроженцам знака успех во всех делах.

Лучшим цветом для Львов, которые всегда хотят быть в центре внимания, будет травянисто-зеленый. В такой одежде они почувствуют прилив энергии и смогут покорить новые высоты.

Девам стоит обратить внимание на синий цвет, который сделает их более рациональными и позволит добиться успехов в профессиональной сфере.

Идеальным вариантом для Весов станет холодный розовый – он поможет уроженцам знака найти вторую половинку и обрести счастье в личной жизни.

Независимым Скорпионам подойдут все оттенки бежевого, который считается цветом власти и финансового успеха.

Стрельцам, которые обожают выделяться из толпы, стоит делать ставку на оранжевый. Он привлечет удачу в жизнь и покажет, что все мечты могут стать реальностью.

Козерогам подойдет фиолетовый, который мотивирует их и способствует карьерным успехам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.