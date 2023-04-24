Какие цветы приносят счастье в дом, а какие беду: народные приметы и предрассудки

Многим из нас кажется, что наличие цветов в доме чем-то обязательно – они не только украшают интерьер и поднимают настроение, но и помогают поддерживать здоровый обмен кислорода в помещении.

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Однако не все растения полезны для здоровья и благополучия людей. На основании мнения эзотериков существует пять видов цветов, которые по приметам не рекомендуется держать дома, если хотите иметь счастливую и здоровую жизнь.

Фикус – это растение считают цветком вдовы, который, по верованию, может привлечь к вашей жизни проблемы со здоровьем;

Плющ – этот вид растений является энергетическим вампиром, который может отбирать у вас жизненные силы и толкать на измены, в частности мужчин;

– этот вид растений является энергетическим вампиром, который может отбирать у вас жизненные силы и толкать на измены, в частности мужчин; Сансевиерия – растение, которое по верованию может разрушать семейное благополучие и провоцировать конфликты между домочадцами;

– растение, которое по верованию может разрушать семейное благополучие и провоцировать конфликты между домочадцами; Кала – это растение, по приметам, может притягивать печаль и даже смерть. Некоторые народы приносят калы на кладбище;

– это растение, по приметам, может притягивать печаль и даже смерть. Некоторые народы приносят калы на кладбище; Диффенбахия – этот вид растений может не только отравить организм человека своим соком, но и на энергетическом уровне истощать психику человека.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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