Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году

В Украине продолжается процесс мобилизации мужчин, подлежащих призыву. Среди военных специальностей, полученных ими во время обязательной службы, могут быть такие, которые сейчас особенно востребованы на фронте.

Об этих профессиях идет речь в публикации Вікна.TV с субботы, 28 сентября.

Отсрочка от призыва

Список дефицитных специальностей имеет особое значение для тех, кто стремится получить отсрочку и формально имеет право на нее. Это касается военнообязанных, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления и предприятиях, критически важных для функционирования экономики.

Бронирование дает возможность отсрочки от мобилизации, а также разрешение на заграничные командировки.

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Востребованные военные специальности

Если военная специальность входит в список дефицитных, рассчитывать на отсрочку не стоит.

Важно отметить, что перечень дефицитных военно-учетных специальностей утвержден Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Генеральный штаб ВСУ предоставил список этих востребованных военно-учетных специальностей.

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

ВОС, не подлежащие бронированию ВОС, не подлежащие бронированию

"Лица, имеющие эти специальности, не подлежат бронированию", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мы говорили, на какие льготы имеет право УБД в 2024 году.

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