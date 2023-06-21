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Какие выплаты предусмотрены для родителей тяжелобольных детей и какие условия получения средств

Игорь Романько

Как родителям тяжелобольных детей получить социальную помощь

Определенные категории граждан Украины получают социальную помощь от государства, в частности, семьи, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями. Олег Голев, юрист БФ "Право на защиту", объяснил, какие государственные гарантии доступны этим семьям, по информации из "Юридического советчика для ВПЛ".

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К этим категориям относятся семьи с детьми, которым не была установлена инвалидность, но имеющие следующие состояния:

  • Тяжелые перинатальные поражения нервной системы.
  • Тяжелые врожденные пороки развития.
  • Орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич.
  • Тяжелые психические расстройства.
  • Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый).
  • Острые или хронические заболевания почек IV степени. Также включаются дети, которые:
  • Испытали тяжелую травму.
  • Нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Для таких семей предусмотрены следующие гарантии:

  • Право на государственную социальную помощь в размере 4544 грн (на детей до 6 лет) и 5666 грн (на детей от 6 до 18 лет).
  • Право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, гарантируемое родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям.
  • Право на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с тяжелым заболеванием. Это право принадлежит обоим родителям, если они оба служат.
  • Право на пересечение границы как сопровождающего ребенка с тяжелым заболеванием или право на выезд за границу к своему ребенку, если он находится за границей.
  • Право на длительный отпуск без сохранения заработной платы.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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