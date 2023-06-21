Какие выплаты предусмотрены для родителей тяжелобольных детей и какие условия получения средств

Определенные категории граждан Украины получают социальную помощь от государства, в частности, семьи, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями. Олег Голев, юрист БФ "Право на защиту", объяснил, какие государственные гарантии доступны этим семьям, по информации из "Юридического советчика для ВПЛ".

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К этим категориям относятся семьи с детьми, которым не была установлена инвалидность, но имеющие следующие состояния:

Тяжелые перинатальные поражения нервной системы.

Тяжелые врожденные пороки развития.

Орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич.

Тяжелые психические расстройства.

Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый).

Острые или хронические заболевания почек IV степени. Также включаются дети, которые:

Испытали тяжелую травму.

Нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Для таких семей предусмотрены следующие гарантии:

Право на государственную социальную помощь в размере 4544 грн (на детей до 6 лет) и 5666 грн (на детей от 6 до 18 лет).

Право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, гарантируемое родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям.

Право на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с тяжелым заболеванием. Это право принадлежит обоим родителям, если они оба служат.

Право на пересечение границы как сопровождающего ребенка с тяжелым заболеванием или право на выезд за границу к своему ребенку, если он находится за границей.

Право на длительный отпуск без сохранения заработной платы.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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