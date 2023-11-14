Каких трудовых гарантий должен соблюдать работодатель перед мобилизованным работником

Давайте выясним значение термина "гарантия". Обратимся к Википедии, которая определяет его как "поручение в чем-то, обеспечение чего-нибудь". Итак, в трудовом законодательстве гарантии – это правила, гарантирующие права лиц в разных ситуациях трудовых отношений.

Учитывая полномасштабное вторжение российской армии в Украину, неоднократно введены военное положение и всеобщая мобилизация в стране. В связи с этим работникам, которых призвали или отправились на военную службу, становится актуальным вопрос об их трудовых гарантиях, пишет ligazakon.net.

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Чтобы понять эти гарантии, рассмотрим их в контексте мобилизованных работников:

Сохранение места работы и должности: Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины, работники, призванные на военную службу, сохраняют место работы и должность независимо от формы собственности предприятия. Обращаем внимание, что с 19 июля 2022 средний заработок не сохраняется. Право на Дополнительный Отпуск: Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны, имеющих статус ветерана, предоставляется право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году за счет сохранения заработной платы. Отпуск без сохранения зарплаты: Профильный отпуск, предоставляемый по желанию работника, продолжительностью до 14 календарных дней, предоставляется без сохранения заработной платы. Сохранение преимущественного права на работу: При сокращении численности работников работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда, а также бывшим военнослужащим, предоставляется преимущественное право на оставление на работе. Сохранение Страхового Стажа: Стаж прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж граждан Украины, включая время мобилизации, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе". Выплата Пособия по Временной Нетрудоспособности: Согласно "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", мобилизованным работникам гарантируется выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы.

Отметьте, что изменения в законодательстве могут повлиять на эти гарантии, и кадровики должны следить за ними, чтобы не нарушить права мобилизованных работников и избежать административной ответственности.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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