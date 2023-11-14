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Суспільство

Яких трудових гарантій має дотримуватись роботодавець перед мобілізованим працівником

Ігор Романько

Які трудові гарантії мають мобілізовані працівники

Давайте з’ясуємо значення терміну "гарантія". Звернемося до Вікіпедії, яка визначає його як "поруку в чомусь, забезпечення чого-небудь". Отже, в трудовому законодавстві гарантії – це правила, що гарантують права осіб у різних ситуаціях трудових відносин.

З огляду на повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, неодноразово введені воєнний стан та загальна мобілізація в країні. У зв'язку з цим працівникам, яких призвали або які вирушили на військову службу, стає актуальним питання щодо їхніх трудових гарантій, пише ligazakon.net.

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Щоб зрозуміти ці гарантії, розглянемо їх у контексті мобілізованих працівників:

  1. Збереження Місця Роботи та Посади: Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, працівники, призвані на військову службу, зберігають місце роботи та посаду незалежно від форми власності підприємства. Звертаємо увагу, що з 19 липня 2022 року середній заробіток не зберігається.
  2. Право на Додаткову Відпустку: Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ветерана, надається право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік за рахунок збереження заробітної плати.
  3. Відпустка без Збереження Зарплати: Профільна відпустка, яка надається за бажанням працівника, тривалістю до 14 календарних днів, надається без збереження заробітної плати.
  4. Збереження Переважного Права на Роботу: При скороченні чисельності працівників працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці, а також колишнім військовослужбовцям, надається переважне право на залишення на роботі.
  5. Збереження Страхового Стажу: Стаж проходження військової служби зараховується до страхового стажу громадян України, включаючи час мобілізації, згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу".
  6. Виплата Допомоги по Тимчасовій Непрацездатності: Відповідно до "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", мобілізованим працівникам гарантується виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати.

Зазначте, що зміни в законодавстві можуть вплинути на ці гарантії, і кадровикам слід слідкувати за ними, щоб не порушити права мобілізованих працівників і уникнути адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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Суспільство