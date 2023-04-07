Каким будет комендантский час на Пасху в разных областях
В Украине христиане скоро будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху. В 2023 году католическая Пасха приходится на 9 апреля, а православная – на 16 апреля.
Впрочем, из-за военного положения в Украине введен комендантский час. Власти не стали отменять или корректировать ограничения на Пасху.
В разных областях комендантский час имеет свои временные рамки, утвержденные местными военными администрациями. В частности:
- Киев и область – комендантский час с 00:00 до 05:00;
- Винница и область – с 00:00 до 05:00;
- Луцк и Волынская область – с 00:00 до 05:00;
- Днепр и область – с 00:00 до 05:00;
- Донецкая область – с 21:00 до 05:00;
- Житомир и область – с 00:00 до 05:00;
- Ужгород и Закарпатская область – комендантский час отсутствует;
- Запорожье и область – с 23:00 до 05:00;
- Ивано-Франковск и область – с 00:00 до 05:00;
- Кропивницкий и Кировоградская область – с 23:00 до 05:00;
Читайте также: Вербное воскресенье 2023 года: традиции и запреты праздника
- Луганская область – с 21:00 до 05:00;
- Львов и область – с 00:00 до 05:00;
- Николаев и область – с 00:00 до 05:00;
- Одесса и область – с 00:00 до 05:00;
- Полтава и область – с 00:00 до 04:00;
- Ровно и область – с 00:00 до 05:00;
- Сумы и область – с 23:00 до 04:00;
- Тернополь и область – с 23:00 до 05:00;
- Харьков и область – с 23:00 до 05:00;
- Херсон и область – с 20:00 до 06:00;
- Хмельницкий и область – с 00:00 до 05:00;
- Черкассы и область – с 00:00 до 04:00;
- Чернигов и область – с 00:00 до 04:00;
- Черновцы и область – с 00:00 до 05:00.
Во время комендантского часа нельзя находиться на улице и в общественных местах. Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
Напомним, что Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, предшествующий самой Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !