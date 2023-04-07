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Каким будет комендантский час на Пасху в разных областях

Анастасия Крыщук

Каким будет комендантский час на Пасху в разных областях

В Украине христиане скоро будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху. В 2023 году католическая Пасха приходится на 9 апреля, а православная – на 16 апреля.

Впрочем, из-за военного положения в Украине введен комендантский час. Власти не стали отменять или корректировать ограничения на Пасху.

В разных областях комендантский час имеет свои временные рамки, утвержденные местными военными администрациями. В частности:

  • Киев и область – комендантский час с 00:00 до 05:00;
  • Винница и область – с 00:00 до 05:00;
  • Луцк и Волынская область – с 00:00 до 05:00;
  • Днепр и область – с 00:00 до 05:00;
  • Донецкая область – с 21:00 до 05:00;
  • Житомир и область – с 00:00 до 05:00;
  • Ужгород и Закарпатская область – комендантский час отсутствует;
  • Запорожье и область – с 23:00 до 05:00;
  • Ивано-Франковск и область – с 00:00 до 05:00;
  • Кропивницкий и Кировоградская область – с 23:00 до 05:00;

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  • Луганская область – с 21:00 до 05:00;
  • Львов и область – с 00:00 до 05:00;
  • Николаев и область – с 00:00 до 05:00;
  • Одесса и область – с 00:00 до 05:00;
  • Полтава и область – с 00:00 до 04:00;
  • Ровно и область – с 00:00 до 05:00;
  • Сумы и область – с 23:00 до 04:00;
  • Тернополь и область – с 23:00 до 05:00;
  • Харьков и область – с 23:00 до 05:00;
  • Херсон и область – с 20:00 до 06:00;
  • Хмельницкий и область – с 00:00 до 05:00;
  • Черкассы и область – с 00:00 до 04:00;
  • Чернигов и область – с 00:00 до 04:00;
  • Черновцы и область – с 00:00 до 05:00.

Во время комендантского часа нельзя находиться на улице и в общественных местах. Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, что Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, предшествующий самой Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.

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Общество