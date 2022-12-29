Каким будет размер минимальной пенсии 2023 года в Украине

Украинские пенсионеры в 2023 году будут получать те же деньги, что и сейчас. Размер минимальной пенсии составит 2093 грн.

Согласно государственному бюджету-2023, не предусмотрен рост прожиточного минимума, поэтому пенсионные выплаты тоже не будут меняться.

Между тем, правительство планирует проиндексировать пенсии, это произойдет в марте следующего года. Как сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, "мы будем искать средства для индексации пенсий в марте 2023 года, как это заложено в законе".

"Ситуация непростая, но мы понимаем, как мы двигаемся в бюджетном процессе, есть определенная международная поддержка, есть определенный коридор, в рамках которого мы можем действовать, поэтому я уверена, что помочь нашим пенсионерам мы сможем", – отметила она.

Жолнович отметила, что ежегодная индексация пенсий должна происходить каждый год с 1 марта, учитывая инфляционные процессы.

Также министр сообщила, что в госбюджете-2023 выделено 874 млрд грн, а это 21 млрд грн больше, чем было заложено в бюджет на этот год. Итак, добавила Жолнович, "некоторые пенсии вырастут в среднем на 5%".

Напомним, что министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, хватит ли средств в бюджете на социальные выплаты в 2023 году. В частности, из-за военного положения, усложняющего экономическую ситуацию. Однако правительство оптимизировало расходы в следующем году.

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