Каким будет тариф на свет после Нового года: подробности

В 2024 году украинцы уже испытали влияние повышения тарифов на электроэнергию. С началом нового бюджетного года их ждут обновленные тарифы и коммунальные платежи.

Однако с 1 января 2025 года в Украине тариф на электроэнергию останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Эта ставка будет действовать как минимум до конца отопительного периода, пишет "24 Канал".

Владельцы многозонных счетчиков электроэнергии имеют возможность уменьшить свои расходы. В частности, при использовании двухзонного тарифа, стоимость электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00, составит всего 2,16 гривны за киловатт-час.

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Домохозяйства с трехзонными счетчиками оплачивают электроэнергию по следующим тарифам:

В ночное время (с 23:00 до 7:00) стоимость составляет 1,728 гривны за киловатт-час.

В полупиковые часы (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) тариф установлен на уровне 4,34 гривны за киловатт-час.

В часы пик (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) цена растет до 6,48 гривны за киловатт-час.

Стоит отметить, что трехзонный счетчик лучше всего подходит для домохозяйств со значительным потреблением электроэнергии, если есть возможность избегать пиковых часов. Рациональное использование электроэнергии и контроль времени ее потребления играют ключевую роль в достижении максимальной экономии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство установило льготные тарифы на электроэнергию для отдельной категории потребителей.

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