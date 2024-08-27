Каким будет тариф на свет с 1 сентября: названа стоимость за киловатт-час

С 1 сентября украинцы продолжат платить за электроэнергию по старому тарифу – 4,32 грн за киловатт-час. При этом стоимость остается неизменной и сохранится на этом уровне на длительный период.

Как отметила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в комментарии для OBOZ.UA, действующий тариф на электроэнергию для украинцев не будет меняться до конца апреля 2025 года. Увеличение тарифа пока не планируется.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч. до 30 апреля 2025 года", – сказала она.

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Эту информацию подтвердил также министр энергетики Герман Галущенко, подчеркнув, что тариф зафиксирован правительственным постановлением.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут", – отмечено в ответе министра по запросу народного депутата Алексея Кучеренко.

Тариф на электроэнергию будет оставаться неизменным до 1 мая 2025 года. Источник: Facebook/Alexey Kucherenko Тариф на электроэнергию будет оставаться неизменным до 1 мая 2025 года. Источник: Facebook/Alexey Kucherenko

Напомним, ранее мы рассказывали, что тариф на газ для украинцев может быть повышен.

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