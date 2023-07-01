Каким копеечным средством можно эффективно вымыть окна без химии

Есть много эффективных народных средств для мытья окон. Одним из таких средств является йодный раствор, который мало известен, но очень эффективен. Его можно легко приготовить дома за несколько минут, затраты на это минимальны, а результат поразит вас.

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Этот метод особенно полезен для тех, кто предпочитает народные средства вместо химических очистителей. Известно, что окна становятся очень чистыми после мытья йодным раствором.

Итак, как использовать йод для мытья окон:

Возьмите бутылку с пульверизатором, лучше всего объемом 1 литр; Налейте 1 литр теплой воды в емкость и растворите в ней 5-10 капель аптечного йода; Перед использованием хорошо встряхните, чтобы йод растворился равномерно; Начинайте мойку окон с полученного раствора.

Таким же способом можно также мыть любые стеклянные поверхности.

Несмотря на то, что этот раствор дешев и прост в приготовлении, он прекрасно удаляет грязь, не оставляя разводов. После мытья стекло становится блестящим и сияющим. Вы будете приятно удивлены результатом.

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