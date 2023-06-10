Каким растениям не нужно солнце в квартире

Каким растениям для роста не нужно много солнца

Любители растений, обитающих в северонаправленной квартире, часто сталкиваются с проблемой недостаточного освещения. Но не стоит расстраиваться, поскольку существует несколько растений, хорошо растущих в тени и не требующих много солнечного света. В этой статье мы расскажем вам о семи таких растениях, которые можно разместить на северной стороне дома и наслаждаться красотой.

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Хамедорея: Эта элегантная пальма имеет длинные тонкие стебли и перистые листья. Хамедорея хорошо растет в условиях высокой влажности, поэтому требует частого полива и опрыскивания. Она не терпит прямого солнечного света и идеально подходит для северных окон. Кроме того, она эффективно очищает воздух от вредных веществ; Аспидистра: Это неприхотливое растение имеет толстые темно-зеленые листья, иногда с белой или желтой полоской по центру. Аспидистра хорошо растет в темных углах квартиры, где другим растениям не хватает света. Она также устойчива к загрязнению воздуха, низким температурам и пересыханию почвы; Драцена: Это популярное комнатное растение имеет древовидный стебель и красивые листья разных цветов, таких как зеленый, красный, желтый или белый. Драцена не переносит пересушивание грунта, но не требует частого полива. Она может расти в слабо освещенных местах, но для лучшего развития требует яркого рассеянного света; Спатифиллум: Это прекрасное растение имеет глянцевые зеленые листья и белые цветы, похожие на орхидеи. Спатифиллум является одним из лучших растений для очистки воздуха в помещении. Она также очень легка в уходе: достаточно регулярно поливать ее, избегать переувлажнения и размещать в тени или полутени; Нефролепис: Этот красивый папоротник имеет длинные перистые листья, которые создают пушистый эффект. Нефролепис требует высокой влажности, поэтому его следует часто опрыскивать и поливать. Он также не переносит прямого солнечного света, потому хорошо растет на северных окнах. Это растение можно выращивать как в горшке, так и на весу; Адиантум: Этот зрелищный папоротник имеет нежные листья, похожие на крылышки. Адиантум очень нежен и требует много внимания. Он любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Также он не терпит прямого солнечного света, потому лучше разместить его на северном окне. Адиантум может расти как в горшке, так и на подставке; Филодендрон сканденс: Это лианообразное растение имеет сердцевидные листья и может расти как вертикально, так и горизонтально. Филодендрон сканденс очень легок в уходе: он не требует много света, полива или удобрений. Он также хорошо очищает воздух в помещении от вредных веществ.

Будьте внимательны к температуре и влажности воздуха в помещении, чтобы избежать заболеваний и вредителей. Если вы соблюдаете эти простые правила, ваша квартира превратится в зеленый оазис.

Напомним, мы уже писали о 6 растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

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