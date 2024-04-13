Каким условиям должны отвечать украинцы после 60 лет для выхода на пенсию

Сколько рабочего стажа нужно для выхода на пенсию в 60 лет

Собираетесь на пенсию в 60? Тогда вам нужно знать, сколько страхового стажа для этого нужно. Этот показатель зависит от вашего возраста.

Эти требования касаются только тех, кто выходит на пенсию впервые. Если у вас есть льготный стаж, вы можете выйти на пенсию раньше. Подробнее о требованиях к страховому стажу можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Вот сколько стажа вам понадобится:

60 лет: 2024 год: 31 год 2025 год: 32 года 2026 год: 33 года 2027 год: 34 года 2028 год: 35 лет

63 года: 2024 год: 21 год 2025 год: 22-32 года 2026 год: 23-33 года 2027 год: 24-34 года 2028 год: 25-35 лет

65 лет: 15 лет (этот показатель не меняется)

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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